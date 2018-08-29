إنشاء 11 مدرسة بقرى مركز أسيوط وتخصيص قطع أراضى لإقامة مركز شباب بديروط

أسيوط - ضحا صالح

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن إنشاء 11 مدرسة جديدة و6 اجنحة توسعة بمركز أسيوط بالاضافة إلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تخصيص قطع اراضى أملاك دولة لاقامة ملعب خماسى ووحدة اسعاف بقرية درنكة بمركز أسيوط ومدرسة فنية زراعية بمركز منفلوط وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمقدم احمد رأفت نائب المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.

كما وافق أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة - خلال الجلسة - على تخصيص قطعة أرض املاك دولة على مساحة 10 فدان و8 قيراط و17 سهم لاقامة مدرسة فنية زراعية بقرية بنى عدى البحرية بمركز منفلوط وتخصيص قطعة ارض املاك دولة على مساحة 1374 متر لاقامة مقر وحديقة للجنة الرياضية بمركز ومدينة القوصية بالاضافة إلى تخصيص قطعة ارض املاك دولة على مساحة فدان و7 قيراط لاقامة مركز شباب بقرية نزلة عبد اللاه التابعة لمركز ديروط وقبول التبرع المقدم من احد المواطنين بقطعة ارض بمساحة 420 متر بزمام قرية الحمام التابعة لمركز ابنوب لاقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

وشدد سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام 2017 / 2018 عن الفترة من 1 / 7 / 2017 وحتى 26 / 8 / 2018 والالتزام بما ورد فى الخطة وفقا للاعتمادات المالية.

وأشار نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط، إلى موافقة المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة ارض املاك دولة بمساحة 9 قيراط و2 سهم لاقامة ملعب كرة خماسية وتخصيص مساحة 182 متر لاقامة وحدة اسعاف بقرية درنكة مشيدا بدور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى التوسع فى انشاء مدارس جديدة بقرى مركز اسيوط لاستيعاب الكثافات الطلابية بالمدارس والتوسع فى مشروعات الخدمات بالقرى والنجوع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية التحتية.

وقال محافظ أسيوط إن الحملات الرقابية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى والنجوع مستمرة لتحقيق الانضباط وانتظام سير العمل والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توفر الادوية والأمصال مشيرا إلى ان الحملات المفاجئة خلال الايام الماضية استهدفت 9 مستشفيات عامة و22 وحدة صحية قروية وترأسها وكيل وزارة الصحة وأسفرت عن إحالة بعض مقدمى الخدمة للتحقيق وحل بعض المشكلات ببعض الوحدات الصحية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى استمرار الجولات اليومية على مختلف المنشآت الصحية لمتابعة مقدمى الخدمة الطبية للمواطنين مضيفا انه ترأس العديد من فرق المرور المفاجئة لمتابعة ورصد كافة الاستفسارات والشكاوى على أرض الواقع من داخل المستشفيات لتذليل آية عقبات أمام المواطنين وخاصة مرضى الطوارئ.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه قام بمفاجئة مستشفيات الغنايم المركزى وأبنوب المركزى و منفلوط المركزى واسيوط العام وصدر أسيوط والنساء والتوليد والأطفال باسيوط والصحة الانجابية منفلوط وأبو تيج المركزى والإيمان العام لمتابعة سير العمل بالاضافة إلى المرور على الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بعدة قرى منها بنى مجد والعتامنة وإسكندرية التحرير والنخيلة والفتح وابنوب الحمام والوليدية وصحة أول و خامس وموشا ودرنكة ودير درنكة وعرب المدابغ والزاوية وريفا ودير ريفا وصحة المرأة وسلام والعدر وبهيج ومنقباد ونجع سبع وبنى حسين وذلك خلال الساعات الماضية بمشاركة الدكتورة نهى عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى والقذافى عبد الرحمن مدير إدارة المتابعة وأعضاء من اداراة المتابعة والشئون القانونية و أسفرت الجولات عن إحالة بعض مقدمى الخدمة للتحقيقات العاجلة بإدارة الشئون القانونية وحل بعض المشكلات وتذليل العقبات لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.