إطلاق مبادرة لنشر القيم المجتمعية بالمنيا

فريق المحافظات

عقد اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، اجتماعا مع فريق مؤسسة أجيال، بحضور مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة ، ومرعى عبد الجليل القائم بأعمال مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ، ومحمد عبد الباسط منسق مشروع قيم وحياه بمؤسسة اجيال ، والدكتورة وفاء ذكى مدير إدارة التنمية المحلية بمحافظة المنيا، وممثلي مديرية التربية والتعليم والثقافة، وممثل عن مؤسسة مصر الخير ، للبدء في تطبيق مبادرة قيم وحياة لنشر القيم المجتمعية .

وقال محمد عبد الباسط منسق مشروع قيم وحياة ، إن المبادرة تهدف إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الأساسية في المجتمع والتي من أهمها السلام والبساطة والاحترام والصدق والمسؤولية والتواضع والتعاون والسعادة ، بالإضافة إلى رفع الوعي القيمي والاخلاقي للمواطنين ، ونشر وتعميق وتصحيح مفاهيم القيم الانسانية الاساسية من خلال دليل تدريبي مبسط عن القيم الانسانية واهميتها في الحياة.

وأضاف أنه سيتم تأهيل وتدريب مجموعات من الشباب للمشاركة فى أنشطة المشروع ، موضحا أنه سيتم تنفيذ أنشطة وتدريبات لطلاب المدارس فى جميع مراكز المحافظة والمترديين على مراكز الشباب والجمعيات الأهلية ومراكز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة .

وخلال الاجتماع رحب السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا بالمبادرة ، مشيرا إلى انه تم التنسيق بين مديريات الشباب والرياضة والتضامن والتربية والتعليم والثقافة ومؤسسة مصر الخير لتذليل العقبات أمام مؤسسة أجيال للعمل فوراً على نشر وتصحيح مفاهيم القيم الانسانية الاساسية من خلال دورات تدريبية مبسطة عن القيم الانسانية وأهميتها فى الحياة .