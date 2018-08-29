إزالة 17 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بكفر شكر فى القليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر برئاسة محمد صلاح فرحات رئيس المركز بمحافظة القليوبية ، حملة مكبرة للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المركز والمدينة، والتى أسفرت على تنفيذ 17 إزالة فورية لحالات التعدي على الأرض الزراعية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود العشماوي محافظ القليوبية بشأن التصدي بكل حسم لظاهرة التعدي على الأرض الزراعية.

وأكد رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف القانون، مشيرا إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع مديرية الأمن وتوفير قوات من الأمن للحماية والإدارة الزراعية، وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة بمساحة 1560 متر بناحية المنشأة الكبرى وجار استكمال الحملة.