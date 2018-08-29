إزالة تمثال لأردوغان من مدينة فيسبادن الألمانية

برلين (أ ش أ)

أزالت السلطات المحلية فى مدينة فيسبادن الألمانية، التمثال الضخم للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى أثار جدلا واسعا فى ألمانيا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الأربعاء أن نصب التمثال البالغ طوله 4 أمتار تزامنا مع ملتقى فنى بفيسبادن أدى إلى حالة من عدم الارتياح فى صفوف سكان المدينة الواقعة غربى البلاد.

وأوضح منتقدون أن "التماثيل تكرم رموزا قدمت خدمات جليلة للبشرية، ولا تحتفى برئيس سجن الآلاف من الأشخاص وأطلق تصريحات مناوئة للديمقرطيات الغربية حتى يستميل أنصاره بنهج شعبوى".

ومن جهتها، قال وسائل إعلام ألمانية إن فرقة الإطفاء قامت بإزالة التمثال وحملته على شاحنة إلى مكان لم يتم الإعلان عنه.