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إحالة مدرسة ببنى سويف للتحقيق بعد هروب باعة جائلين من حملة لداخل المدرسة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:25 ص
إحالة مدرسة ببنى سويف للتحقيق بعد هروب باعة جائلين من حملة لداخل المدرسة حملة إزالة - أرشيفية
بني سويف :هانى فتحى
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أحال المحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن ببنى سويف، مدير مدرسة الفشن الابتدائية الجديدة للتحقيق، بسبب اتخاذ الباعة الجائلين المدرسة مأوى لهم، ووضع معداتهم داخل المدرسة للهروب من حملة الوحدة المحلية لمدينة الفشن عليهم.

 

كان المحاسب عادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن، يقود اليوم حملة لإزالة التعديات والإشغالات من شوارع المدينة، بالاشتراك مع شرطة المرافق، برئاسة الرائد رامى كامل رئيس مباحث المرافق، وأثناء تواجد الحملة فى شارع سعد زغلول فوجئت الحملة باصطحاب الباعة الجائلين عرباتهم ومعداتهم إلى مدرسة الفشن الابتدائية الجديدة للاختباء بها.

 


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