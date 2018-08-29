أوقاف الأقصر تفتح باب التسجيل بالمركز الثقافي الإسلامي.. تعرف علي الشروط

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل الوزارة، فتح باب التسجيل والقبول بالمركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف بمديرية أوقاف الأقصر، والذي يتم من خلاله تدريس العلوم الشرعية للحاصلين على مؤهل عالي من غير الأزهريين.

وأوضح إسلام محمد الأزهري المتحدث الإعلامي للمديرية، أن المعهد يعد إسهاماً من الوزارة في نشر الفكر الوسطي والثقافة الإسلامية الصحيحة، حيث يقوم بالتدريس فيه نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، في إطار اهتمام الوزارة بالدور التثقيفي ليس عن طريق الندوات والمحاضرات فقط بل والتدريب والتعليم كذلك.

وأضاف الأزهري، أن السن مفتوح للراغبين في الالتحاق حتى سن 51 عاماً سواء رجالاً أو نساء، والدراسة بالمركز تكون خلال الفترة المسائية، حتى لا تتعارض مع موظفي الدولة والعاملين بالقطاع الخاص وغيرهم، وأن مدة الدراسة عامين يحصل بعدها الدارس على شهادة معتمدة من الوزارة.

وأوضح الأزهري، أن التسجيل مستمر من الآن وحتى 20 سبتمبر المقبل، على أن تعقد اختبارات قبول للمتقدمين يوم السبت الموافق 29 سبتمبر المقبل، وتبدأ الدراسة بالمعهد يوم 20 أكتوبر المقبل، وتابع الأزهرى أن الأوراق المطلوبة للتقديم تشمل صورة من المؤهل الدراسى بعد الاطلاع على الأصل، وصورة من شهادة الميلاد والرقم القومى، و3 صور شخصية حديثة، وصورة من الموقف من التجنيد.