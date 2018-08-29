video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 09:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى أسوان يطالبون "التعليم" بالتصدى لمافيا الدروس الخصوصية مع بداية العام

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:00 ص
أهالى أسوان يطالبون "التعليم" بالتصدى لمافيا الدروس الخصوصية مع بداية العام وزير التربية والتعليم
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

ضرب مدرسو الدروس الخصوصية بأسوان عرض الحائط بقرارات وزارة التربية والتعليم، والمتعلقة بمواجهة مافيا الخصوصية، حيث بدأ المدرسون مبكرا يزاولون عملهم داخل منازلهم أو منازل طلابهم فى الخفاء، خاصة أن محافظة أسوان، تكاد تخلو من مسمى "سنتر" أو مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة فى المحافظة.

 

يقول "سيد حسن" من أهالى أسوان إن هناك زيادة فى سعر الحصة عن الماضى، حيث انطلق موسم الدروس الخصوصية  بالفعل، وذلك دون مراعاة لأى اعتبارات لظروف المواطنين، مؤكدا أن الطلاب مضطرون لأخذ دروس خصوصية للوصول للكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها.

 

وأكد إبراهيم محمد، من أهالى أسوان، أنه لا بد من عمل قائمة سوداء بمدرسى الدروس الخصوصية بأسوان، واتخاذ إجراءات صارمة على أى معلم يتم ضبطه بإعطاء دروس خصوصية، وتطبيق أقصى العقوبات الإدارية.

 

ولفت حمادة عبد العزيز، أحد أهالى أسوان، إلى أن مجموعات التقوية المجانية التى تعقدها الجمعيات الأهلية بأنحاء مراكز محافظة أسوان خاصة بمدينة إدفو كافية لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية من جانب، ورفع المستوى العلمى للطلاب من جانب آخر، مؤكدا أن الدروس الخصوصية تستنزف جيوب أولياء الأمور مع تفاوت تسعيرة المدرسين واختلاف المواد.

 

ويكشف ناصر عبد الله، من أهالى أسوان، أن هناك مدرسين لديهم شقق خاصة بهم يعقدون فيها الدروس الخصوصية، لافتا إلى ضرورة تتبع تلك البؤر وتشميعها لأنها عبارة عن "سنتر" دروس خصوصية متخفية، وتحولت لأنشطة تجارية، مهيبا بالمعلمين بأداء واجبهم بالشكل المطلوب داخل الفصل حتى لا يضطر الطلاب للجوء للدروس الخصوصية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروعات مدينة أسوان الجديدة

صور .. "مياه أسوان" تنظم لقاء توعية بترشيد الاستهلاك مع وعاظ الأزهر

النيابة تخلى سبيل 3 ملاحظين بلوك بالسكة الحديد فى حادث قطار أسوان

أخبار مصر

أخبار المحافظات

محافظة أسوان

الدروس الخصوصية

العام الدراسى




لا تفوتك
فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

فيديو.. شيكو وأحمد السعدنى يغنيان مع الهضبة "معاك قلبى" فى زفاف محمد إمام

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة