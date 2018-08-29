أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-8-2018 وارتفاع جماعى باستثناء الدولار والريال

كتبت هبة حسام

سجلت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-8-2018، ارتفاعاً جماعياً، باستثناء الدولار والريال السعودى واللذان واصلا استقرارهما عند ختام تعاملات الأمس.

ومقارنة بسعر إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء، ارتفع سعر كل من اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، فيما استقر سعر الدولار الأمريكى والريال السعودى أمام الجنيه المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى مصر، ننشر أسعار العملات لتعاملات يوم الأربعاء الموافق 29 أغسطس 2018، والتى جاءت كالتالى...



الجنيه المصرى اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.84 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.73 جنيه للشراء، و 20.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين أمام الجنيه المصرى، مسجلاً بالبنك الأهلى المصرى، 22.84 جنيه للشراء، و 23.04 جنيه للبيع.



سعر عملة الجنيه الاسترلينى

سعر الدينار الكويتى اليوم



ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى منذ قليل، 58.71 جنيه للشراء، و 59.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى اليوم عند سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، وفقاً لأحدث تعاملات البنك الأهلى الآن.

وزير المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال سبتمبر عند 16 جنيها



وفى سياق آخر، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول سبتمبر 2018 ولمدة شهر حتى 30/9/2018.



دولار

وأشار وزير المالية إلى أن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.

يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول اغسطس 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى 31/8/2018.