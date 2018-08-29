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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29 - 8 -2018

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29 - 8 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-8-2018.
 
 

إيقاف تداول 15 شركة

 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العامة لصناعة الورق-راكتا، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبى الجديد، ليسيكو مصر، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، سيدى كرير للبتروكيماويات، العبور للاستثمار العقارى، شهادات الإيداع الكصرية لمجموعة السلام القابضة، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.
 
 

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 875.915 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 280 مليون ورقة مالية بقيمة 907 مليون جنيه عبر تنفيذ 26.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.19% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.58%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.52%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 57.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 104 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 52.9 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 621 ألف جنيه على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 15835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2589 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 15549 نقطة.
 
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.28% عند مستوى 745 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1926 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.
 
 
وارتفعت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.
 
 
   

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- حق الاكتتاب لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها-1 بسعر إغلاق 0.20 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 25%
 
 
- مصر الوطنية للصلب - عتاقة بسعر إغلاق 24.27 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.36%
 
 
- النصر للملابس والمنسوجات - كابو بسعر إغلاق 1.63 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.19%
 
 
- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 12.19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.02%
 
 
- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 31.58 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.19%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.13%
 
 
- شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بسعر إغلاق 2.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.48%
 
 
 - ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.60 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.07%
 
 
 
- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 19.23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%
 
 
 
- الاستثمار العقارى العربى – اليكو بسعر  إغلاق 0.72 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.26%
 
 
 

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