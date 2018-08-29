أبو هشيمة يتحدث لمجلة "سكوير" عن قصة نجاحه

كتبت: إنجى مجدى

أجرت مجلة سكوير مقابلة مع رجل الأعمال وقطب صناعة الصلب أحمد أبو هشيمة، تحدث خلالها عن قصة نجاحه وصعوده كمدير تنفيذى ورئيس لشركة حديد المصريين.

ووصف أبو هشيمة نفسه فى المقابلة المنشورة بالإنجليزية، الأربعاء، بأنه "مدمن عمل"، مشيرا إلى أنه بدأ أمبراطوريته فى صناعة الصلب عندما كان شابا فى الـ33 من عمره، والآن باتت لديه قوة عمل يبلغ قوامها 6 آلاف شخص، كاشفا فى الوقت نفسه عن أهداف توسعية لتبلغ 100 ألف.

وأشار رجل الأعمال المصرى إلى أن التركيز على العمل وعدم مقارنة ما تقوم به مع الآخرين، هو السمة الأكثر أهمية للأشخاص الناجحين، مضيفا أن القيام بذلك يسمح بتوفير الوقت والطاقة وتوجيه الجهود فى الاتجاه الصحيح.

وقال إن الفشل ليس نهاية العالم، إذ أن المثابرة والهدوء فى ظل أصعب الظروف هى المفتاح للنجاح، وأشارت المجلة إلى أبو هشيمة باعتباره صانع ثورة فى صناعة الصلب، فبفضل التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة، أصبحت شركته واحدة من الشركات الأكبر فى الصناعة النظيفة فى العالم، كما لفتت إلى عمله الخيرى فى مجال تنمية الشباب.

وقال أبو هشيمة فى حواره للمجلة: "أنا مُخاطر، لكن مخاطراتى دائما ما تكون محسوبة، حيث أحرص على أن تكون جميع الحقائق واضحة قبل القفز، كما أن الولاء فى العمل والأخلاق والقيم والتفانى هم أكثر الفضائل التى أحترمها".

واختتم المجلة حوارها مع رئيس حديد المصريين بتثمين أحد شعاراته فى الحياة العملية وهى مقولة "إن ولدت فقيرا، فهذا ليس خطأك.. ولكن أن مت فقيرا فهذا هو خطأك".