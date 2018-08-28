9.75 مليار جنيه حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر نهاية الربع الثانى 2018

كتب هانى الحوتى

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن استمرار الارتفاع الملحوظ فى أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر لتصل قيمتها إلى 9.75 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2018، وبنسبة نمو قدرها 76%، مقارنة بمبلغ 5.5 مليار جنيه فى نهاية الربع المماثل من العام السابق 2017، وصاحب هذا النمو فى النشاط ارتفاع أعداد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط لتصل أعدادهم لحوالى 2.6 مليون مواطن من أصحاب المشروعات متناهية الصغر سواء كانت خدمية أو إنتاجية أو زراعية أو تجارية فى نهاية الربع الثانى من عام 2018 ، وبمعدل زيادة قدره حوالى 28% مقارنة بالربع المماثل فى العام السابق.

وقال رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، إن دخول القطاع المصرفى بجانب جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان له أثر إيجابى وقوى فى تيسير وإتاحة التمويل لنشاط التمويل متناهى الصغر، وبصفة خاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة لشركات التمويل متناهى الصغر التى استغلت قدرتها فى الوصول لمصادر تمويل مستمرة وقوية، مستفيدة من البنية التشريعية والتنظيمية التى وفرتها الهيئة لجذب مصادرالتمويل من المؤسسات المالية لذلك النشاط المنطلق – حديثا – بنهاية عام 2014 ، محققا" قفزة نوعية فى أرصدة التمويل - بعد 25 شهرا فقط من صدور القانون المنظم له - لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016.

وأشار عمران، إلى أن من أهم مؤشرات تطور النشاط فى الربع الثانى من عام 2018، استمرار الزيادة فى أعداد المستفيدين من قروض التمويل متناهى الصغر فى النشاط الزراعى وتسجيله أعلى نسبة نمو قدرها 36% من حيث عدد الحاصلين على تمويل، كما ارتفعت أرصدة التمويل الموجهة للنشاط الزراعى بنسبة 72% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إذ وصل عدد المستفيدين فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به إلى 322 ألف عميل بأرصدة تمويل 1.2 مليار جنيه فى نهاية الربع الثانى من 2018.

من ناحية أخرى، مازال النشاط التجارى يحتل المرتبة الأولى مقارنة بالأنشطة الأخرى بأرصدة تمويل بلغت 6.1 مليار جنيه فى نهاية الستة أشهر الأولى من عام 2018، كذلك احتفظ العملاء من الإناث بالنصيب الأعظم من نشاط التمويل متناهى الصغر، وبلغت نسبة الإناث المستفيدات من قروض التمويل متناهى الصغر لحوالى 70% من إجمالى عدد العملاء ، وحصلن على نسبة 52% من قيمة التمويل المقدم للقطاع.

ونوه عمران، إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الثانى 2018 وصل إلى 896 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى 5 شركات تزاول النشاط، كما بلغ إجمالى عدد المنافذ التى تزاول النشاط 1815 منفذا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية 1462 فرع، والشركات 353 فرع.