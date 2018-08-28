9 فصائل فلسطينية تطالب بتطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة فى القاهرة 2011

كتب : أحمد جمعة

دعت 9 فصائل فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، للبدء بإجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة، وتعزيز الشراكة الوطنية وصولا لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011، ووضع الآليات الضرورية لذلك، مشددةً على ضرورة إنجاح جهود الراعى المصرى الشقيق لتحقيق الوحدة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية فى بيانٍ صحفي مشترك، ضرورة الدعوة لعقد اجتماع الجنة التحضيرية للمجلس الوطنى للترتيب لعقد مجلس وطنى فلسطينى جديد، انسجاما مع مخرجات لقاء بيروت، بما يعزز حالة الوحدة الوطنية ويضع استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات المرحلة وكافة المشاريع التى تستهدف القضية الفلسطينية، وفى مقدمتها صفقة ترامب التصفوية، والتى بدأت معالمها فى قضيتى القدس، وتقليص ملف خدمات الوكالة والعبث بحق العودة للاجئين.

وأضاف البيان المشترك: لقد آن الأوان لرأب الصدع الوطنى وتحمل المسئولية الأخلاقية، من جميع الاطراف تجاه قضايا الجماهير وكرامتهم ووقف كل أشكال القهر الذي يتعرض لها أبناء شعبنا بسبب الاحتلال والحصار وعليه.

وشددت على ضرورة وقف "التصريحات الإعلامية التوتيرية المسيئة التى تحمل في طياتها مزيدا من الشرخ والتباعد الوطني وتضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة وتثقل على المخلصين والساعين لاستعادة الوحدة الوطنية"، مؤكدة ضرورة "العمل معا وسويا بما يخدم مشروعنا الوطنى وإنجاز الوحدة والشراكة الوطنية وإنهاء مظاهر الانقسام البغيض".

كما دعت إلى عقد الإطار القيادى المؤقت للمنظمة كى تنجز الوحدة والشراكة ويتم تجاوز الانقسام الفلسطينى، من أجل كسر الحصار الظالم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والتصدى لكافة المؤامرات التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى.

والفصائل الموقعة على البيان هى (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الاسلامي، وحركة حماس، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني-فدا، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وطلائع حزب التحرير الشعبية -الصاعقة).