7 معلومات عن قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.. تعرف عليها

تستعد لجنة العلاقات الخارجية ، بمجلس النواب ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، أول دور الانعقاد الرابع .

وتقدمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة ، خلال دور الانعقاد الماضى، بشأن مقترح مشروع القانون وقد تم صياغة تلك الرؤية فى ثلاث فصول، اشتمل الفصل الأول منها على تنظيم آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، واشتمل الفصل الثانى على آليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم، وقد اشتمل الفصل الثالث على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.

ويرصد "اليوم السابع " أبرز المعلومات عن مشروع القانون:

- تشكيل مجلس إدارة لكل جالية بكل دولة ويشمل وضع شروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم

- تنظيم اتحاد عام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج

- يستهدف التواصل مع المصريين بالخارج باعتبارهم ممثلين للدبلوماسية الشعبية المصرية

- - يؤخذ فى الاعتبار قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح.

- عدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس إدارة الجالية

- السماح بانتخاب مجلس إدارة لفترة أخرى

- يقع اختيار المرشحين وفق الخبرة والسن والدراسة ولن يكون الاختيار عشوائى أو بالمجاملات.