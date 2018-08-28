video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

7 معلومات عن قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:19 ص
7 معلومات عن قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج.. تعرف عليها صوره أرشيفية
كتبت إيمان على
إضافة تعليق
تستعد لجنة العلاقات الخارجية ، بمجلس النواب ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، أول دور الانعقاد الرابع .

وتقدمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بورقة عمل تتضمن رؤية الوزارة ، خلال دور الانعقاد الماضى، بشأن مقترح مشروع القانون وقد تم صياغة تلك الرؤية فى ثلاث فصول، اشتمل الفصل الأول منها على تنظيم آليات وشروط من له حق التصويت في انتخاب مجلس إدارة الجالية، واشتمل الفصل الثانى على آليات وشروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم، وقد اشتمل الفصل الثالث على تنظيم الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.

ويرصد "اليوم السابع " أبرز المعلومات عن مشروع القانون:

 

 

-       تشكيل مجلس إدارة لكل جالية بكل دولة ويشمل وضع شروط ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم

-       تنظيم اتحاد عام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج

-       يستهدف التواصل مع المصريين بالخارج باعتبارهم ممثلين للدبلوماسية الشعبية المصرية

-       - يؤخذ فى الاعتبار قوانين الدول الأجنبية عند صياغة هذا المقترح.

-        عدم اشتراط الحصول على مؤهل عال للترشح لمجلس إدارة الجالية

-        السماح بانتخاب مجلس إدارة لفترة أخرى

-       يقع اختيار المرشحين وفق الخبرة والسن والدراسة ولن يكون الاختيار عشوائى أو بالمجاملات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‎وزارة الهجرة تطلق برنامج زيارة الجالية المصرية بأوكرانيا لمصر

صور.. العيد فرحة وأجمل فرحة.. متنزهات أمريكا تتزين والبالونات تملأ الشوارع.. أبناء الجالية المصرية: العيد بيجمعنا مسلمين ومسيحيين.. ويؤكدون: اللمة والصلاة فى الحدائق سمات العيد بالولايات المتحدة

اخبار السياسه

مصر اليوم

السيسى

البرلمان

الجاليه المصريه




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة