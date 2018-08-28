4 مستبعدين من الانتخابات الرئاسية فى "الكونغو" يقدمون طعونًا للدستورية

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قدم أربعة مرشحين، من أصل ستة تم استبعادهم من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى 23 ديسمبر المقبل، طعونًا أمام المحكمة الدستورية فى الكونغو الديمقراطية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الثلاثاء) أن الأربعة المرشحين هم رؤساء الوزراء الثلاثة السابقين "سامى باديبانغا" و"أنطوان جيزينجا" و"أدولف موزيتو" بالإضافة إلى زعيم المعارضة "جان بيير بيمبا" رئيس حركة تحرير الكونغو.

وأضاف الراديو أن "بيمبا" يرى استبعاد ترشحه يعود إلى إدانة المحكمة الجنائية الدولية له بالتلاعب بالشهود، كما استنكر حزبه القرار السياسى للجنة الانتخابات الكونغولية وقدم فى طلبه قائمة بالحجج القانونية ضد هذا القرار.

وأوضح أن من حق المرشحين الأخرين المستبعدين وهما "مارى خوسيه إيفوك موبوتا مبونغا" و"جان بول موكا نغولو مباتي" تقديم طعنهما أمام المحكمة الدستورية فى البلاد فى موعد أقصاه منتصف ليل اليوم.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بخصوص هذه الطعون فى 19 سبتمبر القادم على أبعد تقدير.

وكان "بيمبا" يعد أحد المرشحين الأوفر حظا لخلافة الرئيس الحالى "جوزيف كابيلا" وعاد "بيمبا" وهو من أمراء الحرب السابقين إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا فى أغسطس لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة بعد أن قضى عشر سنوات فى السجن فى لاهاى بسبب إدانته بارتكاب جرائم حرب.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن الطعن فى قرار لجنة الانتخابات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل نشر القائمة النهائية للمرشحين فى سبتمبر المقبل.