20 معلومة عن تراجع وفيات الرضع والأمهات خلال 10 سنوات.. تعرف عليها

كتبت- هبة حسام

شهدت معدلات وفيات الرضع والأمهات تذبذباً على مدار 10 سنوات ماضية، إلا إنها خلال عام 2017 تراجعت مقارنة بعام 2008، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول إحصاءات المواليد خلال الفترة من 2008- 2017، ننشر التطور فى معدل وفيات الرضع والأمهات.

وفيات الأطفال الرضع "أقل من عامين".. تراجع معدلها من 15.7 فى الألف خلال 2008 إلى 15.1 خلال 2017



- فى عام 2008 سجل معدل وفيات الأطفال الرضع 15.7 فى الألف "أى 15 حالة وفاة لكل ألف مولود خلال العامين الأولى من عمره".

- تراجع المعدل بشكل كبير خلال عام 2009، مسجلاً 11.6 فى الألف.

- فى عام 2010 عاود معدل وفيات الرضع ارتفاعه إلى 14 فى الألف.

- مواصلا الارتفاع خلال عامى 2011 و 2012.

- سجل معدل وفيات الرضع 14.7 فى الألف خلال 2011، و 15.2 فى الألف خلال 2012.

- فى عام 2013 تراجع معدل الوفيات للرضع إلى 14.8 فى الألف.

- وفى عام 2014 واصل التراجع، مسجلاً 14.6 فى الألف.

- إلا انه عاود الارتفاع مجددا خلال عام 2015، بالغاً 15.7 فى الألف.

- وفى عام 2016 تراجع المعدل من جديد ليسجل 15.1 فى الألف.

- مستقراً على هذه النسبة "15.1 فى الألف" خلال عام 2017.

وفيات الأمهات.. تراجع من 65 لكل 100 ألف مولود خلال 2008 إلى 46 فى 2017



- بلغ معدل وفيات الأمهات فى عام 2008 نحو 65 لكل 100 ألف مولود حى.

- شهد المعدل تراجعاً كبيراً خلال عام 2009، مسجلاً 56 حالة وفاة لأمهات لكل 100 ألف مولود حى.

- وفى عام 2010، واصل المعدل تراجعه، بالغاً 54 لكل 100 ألف مولود حى.

- استقر معدل وفيات الأمهات خلال عام 2011 على ذات المعدل المسجل فى عام 2010.

- فى عام 2012، انخفض معدل وفيات الأمهات مجددا، وسجل 50 حالة وفاة لأمهات لكل 100 ألف مولود حى.

- خلال عام 2013، عاود المعدل الارتفاع، وسجل 53 حالة لكل 100 ألف مولود حى.

- وفى عام 2014، انخفض إلى 52 حالة.

- واصل معدل وفيات الأمهات انخفاضه فى عام 2015، مسجلاً 49 حالة.

- وفى عام 2016 استمر فى تراجعه، حتى سجل 46 حالة وفاة لأمهات لكل 100 ألف مولود حى.

- وفى عام 2017 استقر المعدل عند ذات المعدل المسجل فى 2016.