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2 سبتمبر إختبار القدرات والمقابلة الشخصية لطلاب معهد التمريض

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:23 م
2 سبتمبر إختبار القدرات والمقابلة الشخصية لطلاب معهد التمريض رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، موعد بدء اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للمعهد الفني للتمريض يوم الأحد القادم 2 سبتمبر التاسعة صباحا.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن الأوراق المطلوبة من كل طالب (بطاقه الترشيح واستمارة الثانوية العامة، وشهاده الميلاد، واستمارة 2 جند للبنين، و6 صور شخصية، وصورة البطاقة).

وأضاف البيان إن المعهد الفنى للتمريض تابع لكليه التمريض شرق النيل، ويقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 82% من طلاب الثانوية العامة، ومدة الدراسة به عامين، ويشتمل على برامجين إحداهما  تقني والآخر تجسيري.

 

 

 

 

 


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