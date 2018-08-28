2 سبتمبر إختبار القدرات والمقابلة الشخصية لطلاب معهد التمريض

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، موعد بدء اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للمعهد الفني للتمريض يوم الأحد القادم 2 سبتمبر التاسعة صباحا.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن الأوراق المطلوبة من كل طالب (بطاقه الترشيح واستمارة الثانوية العامة، وشهاده الميلاد، واستمارة 2 جند للبنين، و6 صور شخصية، وصورة البطاقة).

وأضاف البيان إن المعهد الفنى للتمريض تابع لكليه التمريض شرق النيل، ويقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 82% من طلاب الثانوية العامة، ومدة الدراسة به عامين، ويشتمل على برامجين إحداهما تقني والآخر تجسيري.