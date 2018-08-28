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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:45 ص
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10 معلومات عن توزيع صكوك الاضحية بالإسكندرية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:00 ص
10 معلومات عن توزيع صكوك الاضحية بالإسكندرية.. تعرف عليها أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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انهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية إجراءاتها الأخيرة فى توريد صكوك الاضحية للوزارة للبدء فى توزيعها بدءً من الأسبوع القادم على القرى الفقيرة، ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عن صكوك الاضحية للعالم الحالى .

 

1-   يتم توزيعها على القرى الفقيرة والبعيدة التابعة لمحافظة الإسكندرية

2-   التوزيع بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والمحافظة لضمان الوصول للفقراء بواسطة قاعدة بيانات التضامن الاجتماعى المسجلة لديهم

3-   جميع الأئمة المشاركين فى توزيع الصكوك يعملون بشكل تطوعى ولا يتقاضون أجرا اونسبة من الصكوك

4-   تم جمع 4 ألاف وخمسة صك بقيمة ست ملايين وسبعة وخمسمائة جنيه

5-   بدء التوزيع خلال الاسبوع القادم فى المرحلة الثانية من المحافظات

6-   الإسكندرية تحقق المركز الثانى فى جمع الصكوك على مستوى الجمهورية

7-   الحصة الأولى للحوم ستكون 8طناً وسيتم توزيعها على مراحل

8-   الذبح يكون فى المجازر الكبرى بالمحافظات ويتم توريدها فى ثلاجات

9-   الأوقاف تستفيد من جلود الأضاحى ويتم استخدام أموالها فى اعمال البر

10-   عملية جمع الصكوك فى إطارالدور المجتمعى للأوقاف وحققت نجاح كبير فى المدن وخاصة محافزة الإسكندرية وهى العملية جمع الصكوك وهى إنابة الذبح عن المواطن وضمان وصول اللحوم للفقراء والمستحقين .

 

 

 


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