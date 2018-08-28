10 معلومات عن توزيع صكوك الاضحية بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية – أسماء على بدر

انهت مديرية الأوقاف بالإسكندرية إجراءاتها الأخيرة فى توريد صكوك الاضحية للوزارة للبدء فى توزيعها بدءً من الأسبوع القادم على القرى الفقيرة، ويقدم " اليوم السابع" 10 معلومات عن صكوك الاضحية للعالم الحالى .

1- يتم توزيعها على القرى الفقيرة والبعيدة التابعة لمحافظة الإسكندرية

2- التوزيع بالتعاون مع التضامن الاجتماعى والمحافظة لضمان الوصول للفقراء بواسطة قاعدة بيانات التضامن الاجتماعى المسجلة لديهم

3- جميع الأئمة المشاركين فى توزيع الصكوك يعملون بشكل تطوعى ولا يتقاضون أجرا اونسبة من الصكوك

4- تم جمع 4 ألاف وخمسة صك بقيمة ست ملايين وسبعة وخمسمائة جنيه

5- بدء التوزيع خلال الاسبوع القادم فى المرحلة الثانية من المحافظات

6- الإسكندرية تحقق المركز الثانى فى جمع الصكوك على مستوى الجمهورية

7- الحصة الأولى للحوم ستكون 8طناً وسيتم توزيعها على مراحل

8- الذبح يكون فى المجازر الكبرى بالمحافظات ويتم توريدها فى ثلاجات

9- الأوقاف تستفيد من جلود الأضاحى ويتم استخدام أموالها فى اعمال البر

10- عملية جمع الصكوك فى إطارالدور المجتمعى للأوقاف وحققت نجاح كبير فى المدن وخاصة محافزة الإسكندرية وهى العملية جمع الصكوك وهى إنابة الذبح عن المواطن وضمان وصول اللحوم للفقراء والمستحقين .