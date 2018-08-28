وفاة مبيض مارة أثناء محاولته فض مشاجرة فى الإسكندرية

توفى مبيض محارة بالإسكندرية، أثناء محاولته فض مشأجرة، داخل أتوبيس نقل عام، وإصابته بأزمة قلبية، وفقد الوعى، وتوفى فى الحال.

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، من مستشفى برج العرب العام، بوصول "م ا س" 53 سنة، مبيض محارة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وفاته.

وبالانتقال والفحص، وسؤال زوجته "ا م ع" 33 سنة، ربة منزل، قررت بأنه أثناء استقلالها وزوجها الإتوبيس، رقم "س ق ن 8967" مصر " نقل عام"، قيادة "م ا م" 30 سنة، سائق بهيئة النقل العام، حدثت مشأجرة بين محصل الإتوبيس "ف م ف" 30 سنة وآخرين "مجهولين"، امتدت لخارج الاتوبيس، وحال تدخل زوجها لإنهاء الخلاف بينهم، سقط على الأرض مغشيًا عليه، وتم نقله للمستشفى وتوفى.

وأضافت، بأنه كان يعانى من أمراض القلب والصدر، ولم تتهم أحد بالتسبب فى وفاته، وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحديد أطراف المشأجرة وضبطهم، وتحرر المحضر رقم 5668/2018 إدارى قسم شرطة برج العرب.