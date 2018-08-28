وفاة سيدة أثناء توجهها إلى السوق بالدقهلية والنيابة تطلب تشريح الجثمان

الدقهلية - شريف الديب

عثر أهالى قرية المقاطعة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، على جثة سيدة لفظت أنفاسها الأخيرة، أثناء توجهها إلى السوق.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين، بالعثور على جثة سيدة فى العقد الثالث من عمرها، وتدعى هناء بعد سقوطها حال سيرها فى الشارع بقرية المقاطعة أمام أحد الورش الموجودة بالقرية.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النجار رئيس مباحث المركز، وضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم استدعاء النيابة، والتى أمرت بتوقيع الكشف على الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، لتوقيع الطب الشرعى الكشف على الجثمان وبيان أسباب الوفاة.