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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:05 م
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وزير العدل ينتدب معوض سيد رئيسا لقطاع الشهر العقارى خلفا لعبد المنعم زايد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:59 م
وزير العدل ينتدب معوض سيد رئيسا لقطاع الشهر العقارى خلفا لعبد المنعم زايد المستشار حسام عبد الرحيم والشهر العقارى
كتب إبراهيم قاسم
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قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، انتداب معوض سيد رئيسا لقطاع الشهر العقارى، خلفا لعبد المنعم زايد، الذى بلغ سن التقاعد المحددة بسن الـ60 سنة.

 

وكان معوض سيد يشغل منصب الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى، قبل انتدابه رئيسا للمصلحة.

 

الجدير بالذكر أن قطاع الشهر العقارى فى مصر يعانى من عدد من المشاكل والاهمال وهو ما دفع اعضاءه لضرورة حماية الأعضاء الفنيين والموثقين وتوفير لهم الحماية التشريعية الكاملة أثناء، وبسبب أدائهم لعملهم القانونى.

 

كما طالبوا بتكثيف عمليات الرقابة الأمنية على عصابات وشبكات تزوير محررات الشهر العقارى وسرعة ضبطهم بعد تحولها لظاهرة، فضلا عن ضرورة الإسراع فى تنفيذ الوثيقة الموحدة المؤمنة ضد التزوير على جميع المحررات الموثقة، والاستعانة وسائل تأمين الوثيقة المتعارف عليها عالميا المادية والإلكترونية وإعادة النظر إلى نظام الأرشفة اليدوية بمكاتب الشهر العقارى، وتحويلها إلى إلكترونية، لتذليل العقبات أمام الجمهور والأعضاء الموثقين.


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