وزير التعليم: جيش يعمل لإطلاق مشروع التعليم الجديد..والتابلت فى طريقه لمصر

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن العناية بالجيل الجديد من الطلاب مسئولية الجميع، لافتا إلى أن هناك شغلا جماعيا ضخما جدا فى مجال التعليم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفتية دفعة 2017، 2018، بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، أن بنك الإسكان والتعمير يقدم خدمات ودعم كبير للطلاب ونتمنى أن تحذوا المؤسسات حذوه.

وأوضح أن نظام التعليم الجديد يعلم الطلاب مهارات كثيرة، موضحا أن الوزارة فخورة بهؤلاء الطلاب، متابعا: "مصر ستشهد يوم 22 سبتمبر انطلاق نظام التعليم الجديد وبعض الجرايد تكتب أن ما يقال أوهام وهذا كلام غير صحيح وهناك 2 ونصف مليون طالب يلتحقون بالنظام الجديد 22 سبتمبر المقبل ولا نقدم الأوهام".

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تبنى نظاما جديدا بمناهج جديدة وتم الانتهاء منها؛ موضحا أنه تم توصيل 1800 مدرسة بألياف ضوئية وشبكات داخلية وسيرفرات وواى فاى، مشيرا إلى أن التابلت فى طريقه إلى مصر، وسوف ينقل نظام التعليم الجديد ترتيب مصر، قائلا: "مصر ارتفعت من 137 إلى 100 فى التصنيف العالمى وهذا الأمر لمجرد أن لدينا رؤية".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "هناك جيش يعمل و65 شركة نت.. اطمنوا 22 سبتمبر هيمسك الطلاب الكتب الجديدة والتابلت"، موضحا أن الوزارة جنود فى هذا الاتجاه، مطالبا بنك الإسكان والتعمير بالمساهمة فى إعداد الفصول.

ويحضر اللقاء الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، وفتحى السباعى رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير.