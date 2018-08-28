وزير التجارة يبحث مع نظيره السودانى مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين

كتب - إسلام سعيد

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع حاتم السر علي، وزير التجارة السودانى، والدكتور موسى كرامة، وزير الصناعة السودانى، تناولت مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وتأتى هذه المباحثات على هامش فعاليات اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المشتركة والتى تستضيفها وزارة الخارجية المصرية.

وقال الوزير فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة التعاون التجارى والصناعى، مشيراً إلى أن الجانبين أكدا حرصهما على إزالة كافة التحديات التى قد تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشار نصار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة منتصف شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة، لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف تعزيز آليات التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات الاقتصادية

وأكد الوزير حرص القيادات السياسية فى مصر والسودان على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين لترقى لمستوى طموحات الشعبين الشقيقين، لافتاُ إلى أن القمة المقبلة بين الرئيسين السيسى والبشير والمقرر عقدها بالسودان خلال شهر أكتوبر المقبل تعد ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون فى المجال الصناعى أوضح نصار أن المباحثات قد تناولت أهمية إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان وتحديد نوعية المشروعات المقترح إقامتها بالمنطقة، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل الصناعى المشترك بما يسهم فى تلبية احتياجات المستهلكين بكل من مصر والسودان والتصدير المشترك للأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد حاتم السر علي، وزير التجارة السودانى أن السودان تعتبر نافذة كبرى على الأسواق الأفريقية حيث تعد السودان بوابة رئيسية لأسواق 9 دول أفريقية محيطة بالسودان، مشيراً إلى أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة فى السوق السودانى خاصة فى ظل التقارب بين البلدين جغرافياً، فضلاً عن الرواج الكبير الذى يتمتع به المنتج المصرى لدى المستهلك السودانى.

وأشار الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة السودانى إلى أهمية الإسراع فى إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان، والتى تم تخصيص مساحة 2 مليون متر مربع أراضى لها بهدف إقامة صناعات تلبى احتياجات السوق السودانى والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية خاصة وأن هناك العديد من المنتجات المصرية التى تلقى قبول المستهلك السودانى وبصفة خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والأثاث والمنتجات الكهربائية، مؤكداً حرص وزارة الصناعة السودانية على تقديم كل التسهيلات اللازمة لبدء هذا المشروع الحيوى.

شارك فى جلسة المباحثات الدكتور عبد الحميد البشرى القنصل العام لجمهورية السودان بالقاهرة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وأسامة هاشم وكيل وزارة التجارة السودانية.