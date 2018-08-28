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والدة شهيد الواحات من الأراضى المقدسة: أديت "عمره" على روح البطل

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:12 ص
والدة شهيد الواحات من الأراضى المقدسة: أديت "عمره" على روح البطل حجاج بيت الله الحرام-أرشيفية
المدينة المنورة ـ محمود عبد الراضي
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قالت والدة الشهيد إسلام مشهور شهيد حادث الواحات الإرهابى، التى تحج برفقة زوجها هذا العام، إن وزارة الداخلية تتواصل معهم باستمرار، فضلاً عن تواصل زملاء ابنها الشهيد معها.
 
وأضافت والدة الشهيد، أنه قبل استشهاده كتب نعيا لأحد زملائه الذى استشهد من قبل، وهو المقدم تامر شاهين، حيث كتب تعليقاً على استشهاده قائلاً: "فعلا الشهادة دى مش لأى حد وخلاص، ربنا دايماً بيختار من يستحقها".
 
وأوضحت والدة الشهيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنها أدت عمرة ووهبت أجرها لابنها، وأنها دعت له فى الأراضى المقدسة، طالبة من المولى عز وجل أن يخلص مصرنا الحبيبة من أعداء الوطن.
 
 

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