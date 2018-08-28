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واشنطن تقدم 4.7 مليار دولار مساعدات للمزارعين لمواجهة آثار "معركة الجمارك"

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:03 ص
واشنطن تقدم 4.7 مليار دولار مساعدات للمزارعين لمواجهة آثار "معركة الجمارك" معركة الجمارك تحتدم بين واشنطن وبكين ـ أرشيفية
واشنطن (رويترز)
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قالت وزارة الزراعة الأمريكية اليوم الاثنين إن حزمة مساعداتها الزراعية ستشمل 4.7 مليار دولار مدفوعات مباشرة للمزارعين للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن فرض رسوم جمركية انتقامية على الصادرات الأمريكية خلال الموسم الحالي.

 

وسيذهب الجانب الأكبر من المدفوعات، 3.6 مليار دولار، لمزارعي فول الصويا. وقال بيل نورثي وكيل الوزارة لشؤون إنتاج المزارع خلال مؤتمر بالهاتف إن هذا يعني 1.65 دولار للبوشل مضروبا في 50 %  من الإنتاج المتوقع.

 

كانت الصين تشتري تقليديا حوالي 60 % من صادرات فول الصويا الأمريكية. لكنها خرجت من السوق بدرجة كبيرة منذ فرض رسوم على وارداتها من الولايات المتحدة ردا على رسوم جمركية فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية.

 

وقال وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو "سيجري الإعلان عن مزيد من المدفوعات في الأشهر المقبلة إذا اقتضت الضرورة."

 

وتأتي الحزمة في إطار دعم قيمته 12 مليار دولار أُعلن عنه في يوليو.


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