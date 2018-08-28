هبوط طائرة صينية اضطراريا بسبب عطل ميكانيكى وإصابة 5 ركاب

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أعلنت السلطات فى مطار "شنتشن" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبى الصين إصابة 5 ركاب بعدما حولت طائرة مسارها وهبطت اضطراريا بسبب عطل ميكانيكى.

وذكرت سلطات المطار - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الرحلة (JD5759) التابعة لشركة "كابيتال إيرلاينز" الصينية كانت فى طريقها من العاصمة الصينية "بكين" إلى منطقة "ماكاو" الإدارية الخاصة، حينما واجهت مشكلة ميكانيكة اضطرتها لتحويل مسارها والهبوط فى مطار "شنتشن".

وأوضحت السلطات أنه تم إغلاق أحد مدرجات مطار "شنتشن" لمدة ثلاث ساعات، ما يهدد باحتمال حدوث تأخير لبعض الرحلات المقررة اليوم.