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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:07 م
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نائب بسوهاج يحصل على تخصيص 3 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:36 م
نائب بسوهاج يحصل على تخصيص 3 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات مياه الشرب النائب مصطفى سالم
سوهاج – عمرو خلف
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وافق الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على طلب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياة الشرب والمناطق المحرومة بمركز ومدينة طهطا>

, وافق الوزير على تخصيص مبلغ 3 مليون جنية لاستكمال المشروعات  ووجه وزير الاسكان بسرعة أعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية تمهيدا لإعمال الطرح والبدء فى التنفيذ.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان كان قد وافق خلال العام الماضى على طلب نائب طهطا مصطفى سالم بتخصيص 7 ملاين جنية لمد وتدعم المناطق المحرومة من المياة والصرف الصحي  بمركز ومدينة طهطا.

كما حصل سالم أيضا على موافقة أخرى من وزارة الاسكان منذ عدة أشهر بتخصيص 3 ملاين جنية لذات الغرض ليرتفع أجمالى ما حصل علية النائب مصطفى سالم لخدمة أغراض مد وتدعيم شبكات مياة الشرب بقرى ومدينة طهطا 13 مليون جنيه.

 

 


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