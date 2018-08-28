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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:11 ص
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ميليشيا الحوثى تحاصر أهالى قرية الخربة وتختطف 60 مواطن يمنى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:00 ص
ميليشيا الحوثى تحاصر أهالى قرية الخربة وتختطف 60 مواطن يمنى ميليشيا الحوثيين
وكالات الأنباء
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اختطفت ميليشيا الحوثى العشرات من أبناء قرية الخربة بمديرية جهران التابعة لمحافظة ذمار، بعد يوم من اشتباكات مع الأهالى وفرضها حصاراً مطبقاً على القرية المذكورة.

وأكدت مصادر قبلية أن مجاميع من ميليشيا الحوثى اختطفت أكثر من 60 مواطناً من أهالى القرية، بعد أن فرضت حصاراً شديداً على قريتهم.

وأضافت المصادر أن الميليشيات اعتقلت المواطنين كرهائن وزجت بهم فى السجن المركزى بذمار، وتقوم بالتحقيق معهم فى أسلوب استبدادى.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا مازالت تطارد الأهالى وتقوم باعتقال الداخل والخارج إلى قرية الخربة بالمديرية ذاتها.

ولفتت المصادر إلى أن محافظ الميليشيا بذمار، المدعو محمد حسين المقدشى، حضر إلى بيت الشيخ أحمد على قاسم صلاح وألزمه بتسليم من من أسماهم بـ"المطلوبين والقتلة" ما لم سيتم إيداعه بدلهم، وحدد له مهلة 24 ساعة.

وكانت اندلعت اشتباكات، السبت، بين قبليين من أهالى قرية الخربة بجهران وعناصر ميليشيا الحوثى عقب محاولة الأخيرة اقتحام قرية الخربة مخلفة قتيلاً وجرح 9 آخرين، فى صفوف المليشيات الحوثية وإعطاب طقمين تابعين لها.  

 


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