موجز 6.. رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية، وتصريح رئيس شركة فالكون بتخصيص طاقم حراسة خاص للمنتخب ولمحمد صلاح، بعد استئذان اتحاد الكرة، وإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى.

وفيما يلى موجز أخبار موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

أعلن شريف خالد رئيس مجموعة شركات فالكون جروب عن استعداد الشركة لتقديم طاقم حراسة خاص للمنتخب المصرى ولنجومه ولمحمد صلاح، فى أى وقت يحتاجونه.

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد وتم رصده من 7 شائعات خلال الـ8 أيام الماضية تم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق، حيث نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار فى الجهاز المصرفى، مُشددة على عدم وجود نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار فى الجهاز المصرفي.

صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد اليوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 نتيجة امتحان الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2017/2018.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يكون محور عملها، هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، فى التحول إلى العمل والإنتاج، باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال.

دعت 9 فصائل فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، للبدء بإجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة، وتعزيز الشراكة الوطنية وصولا لتنفيذ اتفاق القاهرة 2011، ووضع الآليات الضرورية لذلك، مشددةً على ضرورة إنجاح جهود الراعى المصرى الشقيق لتحقيق الوحدة.

أعلنت المهندسة وفاء عبد الفتاح، وكيل وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، بدء تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة قليوب والبالغ عددها 96 وحدة بـ 4 عمارات بمناطق "ميت نما عمارة، وترعة الزيتون عمارة، وقليوب المحطة عمارتان" من غد الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص كل الوحدات من خلال التعاقد من المواطنين، وأنه سيتم التسليم الأربعاء من كل اسبوع.

عقد بمقر وزارة النقل بالقاهرة اليوم الاجتماع الوزاري التحضيرى للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري والمهندس إبراهيم يوسف وزير الدولة للطرق والجسور السودانية لبحث عدد كبير من المشروعات المشتركة وعلى رأسها مشروع ربط البلدين عبر شبكة السكة الحديد، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات مخلص وما انتهى عليه هذا الاجتماع.

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أن إقرار زيادة أسعار الصحف لن يتم إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة من دراسة مختلف الآراء التي طرحها الكُتاب والصحفيين والمعنيين بشؤون المهنة ، عن الزيادة وتأثيرها على معدلات التوزيع ومدى تحقيق النتائج التي تترتب على الزيادة حال إقرارها.

أعلن اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق المتواجد حاليا فى كوريا على رأس وفد من وزارة النقل المصرية، توقيع الاتفاقية التنفيذية مع بنك "اكزيم" الكورى لتقديم قرض ميسر بقيمة 243 مليون يورو (ما يعادل 5.1 مليار جنيه تقريبا) لتمويل شراء 32 قطار مكيف جديد للخط الثالث للمترو، والمتوقع توردهم شركة هونداى روتم الكورية.

بحث الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونظيره السودانى الدكتور عبدالله سليمان المشاكل التى تعترض استئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى السودان، فيما عرض الجانب المصرى الموقف الفنى للصادرات الزراعية، وأن القرار السودانى لم يكن له أسباب فنية.

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى هيئة الأبنية التعليمية فى تنفيذ المرحلة الثانية من المدارس المصرية اليابانية وتضم 55 مدرسة مصرية يابانية موزعة على محافظات الجمهورية.

تشير الأرقام الخاصة بالعمليات الإرهابية والعمليات التي قامت بها القوات المسلحة ضد المتطرفين إلى أن عام 2018 سيكون عام الأنفاس الأخيرة للإرهاب وفق الأرقام التي يرصدها الفيديو.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 55 حالة.

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين الـ 6 الصادر بحقهم حكما بالإعدام، من محكمة جنايات القاهرة، فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، مما أسفر عن استشهاد فرد شرطة وإصابة آخرين.

واجه المستشار محمد الجرجاوى، رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، محمود نظمى السيد والد طفلى الدقهلية المتهم بقتلهم، بعدد من أقوال الشهود بمدينة ميت سلسيل، و تقرير الطب الشرعى النهائى، وبعض الأدلة الجديدة.

وقعت حكومة جنوب السودان، والأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، اليوم الثلاثاء، بالخرطوم بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائى لفض النزاع بجنوب السودان .

كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن هناك مشاورات مكثفة تمت خلال الأيام القليلة الماضية، للتحضير لمظاهرات حاشدة فى أحدى أيام الجمعة بشهر سبتمبر المقبل، للتنديد بسياسات نظام تميم بن حمد آل ثانى، السياسة والاقتصادية، وتدخله فى شئون دول الجوار مما أدى إلى المقاطعة العربية التى دخلت عامها الثانى منذ شهرين.

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائى تفاصيل الدورة الثانية، المقامة في الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بأحد الفنادق الكبرى ـ عن تفاصيل دورة هذا العام، بحضوررجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، ورجل الأعمال سميح ساويرس، وعمرو منسى المؤسس المشارك والرئيس التنفيذى لمهرجان الجونة، وانتشال التميمى مدير المهرجان، والفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس عمليات المهرجان، وأمير رمسيس المدير الفنى للمهرجان.

فشل الكولومبى رامى عباس وكيل أعمل اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى فى الوقيعة بين اللاعب واتحاد الكرة المصرى برئاسة هانى أبو ريدة، بعد سلسلة الخطابات التى أرسلها مؤخرا وحملت تجاوزات فى حق مجلس إدارة اتحاد الكرة لدرجة أن الوكيل طالبهم بالاستقالة حال عدم تنفيذ طلباته التى وصفها بغير القابلة للتفاوض.