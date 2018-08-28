موجز أخبار الساعة 1 .. المالية: لا نية على الإطلاق لفرض ضرائب على ودائع المواطنين بالبنوك

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المالية عدم فرض ضرائب جديدة.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

المالية: لا نية على الإطلاق لفرض أى ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما تردد عبر شبكات التواصل الاجتماعى بفرض ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار فى الجهاز المصرفى، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يضمن ودائع البنوك، والتى تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، فى أى وقت.

ننشر أسماء المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام فى قضية "كمين الخصوص"

ينشر "اليوم السابع"، أسماء المتهمين الـ 6 الصادر بحقهم حكما بالإعدام، من محكمة جنايات القاهرة، فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، مما أسفر عن استشهاد فرد شرطة وإصابة آخرين.

"الصحة" تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 55 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 55 حالة.

الإعدام شنقا لـ 6 متهمين فى قضية "التعدى على كمين الخصوص"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا لـ 6 متهمين فى اتهامهم بالتعدى على كمين شرطة الخصوص، مأ أسفر عن استشهاد فرد شرطة وإصابة آخرين.

وزير الرى يحذر من فقدان 200 ألف فلاح عملهم بسبب نقص المياه المتجددة

أكد دكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن دلتاوات الأنهار المنخفضة من أكثر المناطق فى العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، مشيراً إلى أن أفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخى، خاصة فى قطاع المياه حيث أظهرت نتائج الدراسات أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهدده بمخاطر الشح المائى والتي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الاجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.

عزام الأحمد: سلمنا القاهرة الرد النهائى لحركة فتح على الورقة المصرية

أعلن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، أن الرد النهائى لحركة فتح على الورقة المصرية وصل ليلة أمس إلى القاهرة.

مؤسسة "روس اتوم" تختار مصر لأول مرة لإقامة "الكامب الروسى الدولى"

اختارت مؤسسة "روس اتوم" مصر لأول مرة لإقامة (الكامب الروسى الدولى) الذى تنظمه فى روسيا وفى الدول التى تتعاون معها فى إنتاج الطاقة النووية.

190 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك وسط حراسات مشددة

قال المسؤول الإعلامى بدائرة الأوقاف الفلسطينية فراس الدبس، اليوم الثلاثاء، إن 190 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

الصحة تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 54 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 54.

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء تشغيل الجسر الجوى لعودة أفواج حجيج الجمعيات الاهلية من الأراضي المقدسة حيث وصل امس الاثنين 876 حاجا في اولى رحلات عودة الحجيج من حجاج محافظات الجيزة ودمياط فيما يصل اليوم الثلاثاء في ثاني افواج العودة من مطار جدة 730 حاجا من محافظات بورسعيد والدقهلية والمنوفية على ان يستمر عمل الجسر الجوي وعمليات التفويج من مطار جدة الى القاهرة حتى يوم 10 من سبتمبر القادم كما يشهد غدا الاربعاء عودة اولى رحلات العودة من المدينة المنورة

صور.. زحام مرورى بمحور 26 يوليو بسبب زيادة اﻷحمال

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بسبب زيادة اﻷحمال فى الاتجاه القادم من مدينة السادس من أكتوبر حتى ميدان لبنان، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بالطريق و يقوم رجال المرور بتنظيم حركة السيارات.