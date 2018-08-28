مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 55 سفينة، بحمولة 3.8 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 29 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "ELLY MAERSK" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من بلجيكا، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون و800 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الليبيرية "MOL TRIBUTE" بحمولة 218 ألف طن قادمة من ستغافورة ومتجهه إلى المملكة المتحدة.