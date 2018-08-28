ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

كتب رضا حبيشى

عقد بمقر وزارة النقل بالقاهرة اليوم الاجتماع الوزاري التحضيرى للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري والمهندس إبراهيم يوسف وزير الدولة للطرق والجسور السودانية لبحث عدد كبير من المشروعات المشتركة وعلى رأسها مشروع ربط البلدين عبر شبكة السكة الحديد، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات مخلص وما انتهى عليه هذا الاجتماع.

1ـ الاجتماع بحث ربط البلدين عبر شبكة السكك الحديدية.

2ـ اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية من البلدين لتنفيذ مشروع الربط السككى.

3ـ اللجنة الفنية المشتركة ستعقد أول اجتماعاتها فى الخرطوم.

4ـ دعا الجانب المصرى نظيره السودانى لتدريب مهندسين وفنيين سودانيين بمعهد وردان التابع لهيئة السكة الحديد المصرية.

5ـ اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال التدريب للسكك الحديدية .

6ـ اتفق الجانبان على التعاون فى مجال النقل النهرى مع عقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان في مجال النقل النهرى والملاحة النهرية خلال الأسبوع الثانى من سبتمبر المقبل.

7ـ بحث الجانبان دعم هيئة وادي النيل للملاحة بين مصر والسودان من خلال مناقشة تحديث الاتفاقيات الخاصة بالهيئة وتحديث الهيكل التنظيمى والوظيفى.

8ـ الاتفاق على تحديث أسطول المراكب التابعة لهيئة وادى النيل العاملة بين البلدين لزيادة العوائد المادية.