video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:10 م
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

عقد بمقر وزارة النقل بالقاهرة اليوم الاجتماع الوزاري التحضيرى للجنة الرئاسية العليا المصرية السودانية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري والمهندس إبراهيم يوسف وزير الدولة للطرق والجسور السودانية لبحث عدد كبير من المشروعات المشتركة وعلى رأسها مشروع ربط البلدين عبر شبكة السكة الحديد، ويقدم "اليوم السابع" فى 8 معلومات مخلص وما انتهى عليه هذا الاجتماع.

 

1ـ الاجتماع بحث ربط البلدين عبر شبكة السكك الحديدية.

2ـ اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية من البلدين لتنفيذ مشروع الربط السككى.

3ـ اللجنة الفنية المشتركة ستعقد أول اجتماعاتها فى الخرطوم.

4ـ دعا الجانب المصرى نظيره السودانى لتدريب مهندسين وفنيين سودانيين بمعهد وردان التابع لهيئة السكة الحديد المصرية.

5ـ اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك فى مجال التدريب للسكك الحديدية .

6ـ اتفق الجانبان على التعاون فى مجال النقل النهرى مع عقد اللجنة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان في مجال النقل النهرى والملاحة النهرية خلال الأسبوع الثانى من سبتمبر المقبل.

7ـ بحث الجانبان دعم هيئة وادي النيل للملاحة بين مصر والسودان من خلال مناقشة تحديث الاتفاقيات الخاصة بالهيئة وتحديث الهيكل التنظيمى والوظيفى.

8ـ الاتفاق على تحديث أسطول المراكب التابعة لهيئة وادى النيل العاملة بين البلدين لزيادة العوائد المادية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل السودانى يكشف عن رؤية مشتركة مع مصر لدعم التنمية بين البلدين

مصر والسودان

ربط مصر والسودان عبر السكة الحديد

السكة الحديد

وزير النقل




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة