مكتبة مصر العامة بالأقصر تعلن إقامة ورشة "sumobot" للروبوت السبت المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن محمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر عن اقامة ورشة sumobot للروبوت السبت المقبل 1من سبتمبر المقبل، موضحاً أن هذه الورشة تقام للمرة الثالثة نظراً للإقبال عليها من قبل الاطفال والشباب حيث يشترك بها الاطفال والشباب من سن 12 وحتى 18 سنة وتقام مجانا على مدار 5 ايام من الساعة 4 وحتى 8 مساءاً .

ومن جانبه، أوضح محمد عبادى مسئول الورشة، أن الورشة تقيمها مجموعة science 18 وهى مبادرة علمية فى صعيد مصر تهدف إلى نشر العلم للشباب أقل من 18 سنة، ويؤمن أعضاء المبادرة أن السبيل الوحيد للرقى يكمن في العلم.

وأضاف "عبادى" أن الورشة تستهدف تعليم كيفية تصميم الروبوتات واقامة المسابقات ما بين المشاركين من خلال صراع ما بين الروبوتات والروبوت الفائز هو الذى يخرج الروبوت المنافس من حلبة القتال .