مقتل 77 وإصابة 38 شخصا من بينهم عناصر أمنية شمالى أفغانستان

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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الثلاثاء عن مقتل وإصابة 115 شخصا، من بينهم مسلحون وعناصر أمنية خلال اشتباك فى مقاطعة فارياب الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى فى الشمال قوله "إن قافلة كبيرة من قوات الأمن تعرضت لكمين نصبه مسلحو طالبان بين منطقتى جورماتش وقيصر أمس الاثنين" .

وأضاف الفيلق أن الكمين أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة دامت ساعتين، مما أسفر عن مقتل 73 مسلحا على الأقل و4 من أفراد الأمن وإصابة 31 مسلحا و7 من عناصر الأمن.

وأشار الفيلق إلى أن الحادث أسفر أيضا عن تدمير مدرعة من طراز هامفى وسيارة رانجر، بينما لحقت الأضرار بثلاث مدرعات أخرى، كما نفذت القوات الجوية الأفغانية وقوات التحالف العديد من الغارات الجوية خلال الاشتباك.