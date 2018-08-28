مقتل شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تسببت الخلافات الأسرية بين سائق وزوجته فى الطالبية، إلى نشوب مشاجرة مع شقيقى الزوجة، وأثناء المشاجرة أصيب أحد شقيقيها بتوقف فى عضلة القلب مما أسفر عن مفارقته الحياة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووفاة أحدهم، وبإجراء التحريات تبين أن سائق استعان بشقيقه وتشاجر مع اثنين من أشقاء زوجته، بسبب خلافات أسرية، وأصيب شقيق الزوج بحروق نتيجة رشه بمياه ساخنة، إلا أن شقيق الزوجة أصيب بتوقف في عضلة القلب مما أسفر عن مفارقته الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.