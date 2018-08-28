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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:37 م
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مطار القاهرة يستقبل 19 مصريا مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:55 م
مطار القاهرة يستقبل 19 مصريا مرحلا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 19 مرحلا مصريا بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية.
 
 
 وأفاد مصدر بالمطار، أن 19 مرحلا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة بصحبة عدد من رجال الأمن، وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
 
وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.  

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