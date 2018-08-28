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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:40 ص
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مصرع مواطن وإصابة 7 بينهم 3 أطفال بإنقلاب سيارة ملاكى شمالى الأقصر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:34 ص
مصرع مواطن وإصابة 7 بينهم 3 أطفال بإنقلاب سيارة ملاكى شمالى الأقصر حادث تصادم
الأقصر – أحمد مرعى
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لقي مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرين بينهم 3 أطفال في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمدينة طيبة شمالي محافظة الأقصر، فتم نقل جثمان المتوفي والمصابين لمستشفي الأقصر الدولي، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة طيبة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع "م.ع.م" 45 سنة، وإصابة كل من "س.م.م" 33 سنة، و"ح.م.ع" 7 سنوات، و"ا.م.ع" 10 سنوات، و"ص.م.ع" 27 سنة، و"م.س.أ" 3 سنوات، و"م.م.ا" 8 سنوات، و"م.س.ا" 45 سنة، وتم نقل المصابين وجثمان المتوفي لمستشفي الأقصر الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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