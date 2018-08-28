مصرع طالبة أشعلت النار فى جسدها بسبب خلافات أسرية فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

لقيت طالبة مصرعها، بعد أن أشعلت النيران فى جسدها بسبب خلافات مع أسرتها دفعتها إلى سكب مادة سريعة الاشتعال على جسدها.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة من مستشفى رأس التين العام بوصول "ه . ا . م" 15سنة طالبة جثة هامدة وبها حروق بمختلف أنحاء الجسم، وبالإنتقال والفحص وسؤال والدها "ا.م. ا" 36 سنة حارس أمن، قرر بأن ابنته قامت بسكب مادة سريعة الإشتعال على نفسها وأودت بحياتها ، وذلك بسبب خلافات أُسرية، حيث تحرر المحضر رقم 10153/ 2018 إداري قسم شرطة الدخيلة.