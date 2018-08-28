مركز الإبداع التكنولوجى يطلق مناقصة للمشاركة بصناديق رأسمال المخاطر

كتبت: هبة السيد

قالت مها رشاد القائم باعمال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إنه لم يتم حسم المناقصة التى أطلقها مركز الإبداع التكنولوجى والخاصة بالمشاركة بصناديق رأسمال المخاطر حتى الآن، الذى تسعى الهيئة من خلاله لتشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص لسد فجوة التمويل فى بيئة ريادة الأعمال.

وأوضحت مها رشاد، لـ"اليوم السابع"، أن المركز يسعى من خلال هذه المناقصة للمشاركة كمستثمر فى صندوق أو أكثر من صناديق رأس المال المخاطر، والتى تدار كمؤسسات خاصة تسدد عائد التمويل من النتائج الناجحة للاستثمارات، وبهذا يكون قد تم تحقيق هدف مزدوج، فمن ناحية تم تحقيق هدف الحكومة الاقتصادى بتحفيز معدلات نمو الشركات المبدعة وذات التقنية العالية والمعارف المتقدمة، ومن ناحية تم توفير عائد مرض لمستثمرى القطاع الخاص.