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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:39 م
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مدير أمن المنوفية يلتقى كبار مصنعى وتجار الزى المدرسى وأصحاب المكتبات

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:48 م
مدير أمن المنوفية يلتقى كبار مصنعى وتجار الزى المدرسى وأصحاب المكتبات مدير أمن المنوفية مع مصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات
المنوفية - محمد فتحى
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عقد اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، إجتماعا مع كبار مصنعى وتجار الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وعرضها للبيع بمعارض ثابته بأماكن تردد المواطنيين، وسيارات متحركة بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجاً، مما كان له الأثر الإيجابى لدى المواطنين عن وزارة الداخلية.

وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد، وتفعيلاً لدور وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية الإيجابية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من خلال توفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة بإعتبار ذلك أحد أولويات الوزارة فى توطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين .

 


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