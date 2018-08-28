مدير أمن المنوفية يتفقد معسكر قوات الأمن بقويسنا

أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية بإدارة قوات الأمن تفقد خلالها المطبخ، للاطمئنان على نوعية وكمية وجودة الطعام المقدم للمجندين، وعنابر الإعاشة والإنشاءات، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها وملائمتها لخدمة المجندين، والتأكد من مستوى النظافة بالمكان.

كما تفقد مراحل التدريب للمجندين للوقوف على البرنامج التدريبى ومدى جاهزيتهم واستعدادهم لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام والدورة التأهيلية للضباط الجدد حديثى التخرج واستمع اليهم وناقشهم فى مدى استفادتهم من التدريب، ووجهم بالإلمام بمهام عملهم الجديد ومركز تدريب الشرطة والدورة التأهيله المخصصة للخفراء النظاميين، ووجه بحسن معاملة الجمهور والإخطار الفورى عن أى ملحوظات ومراعاة حقوق الإنسان.