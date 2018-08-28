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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:25 م
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مدفعية الجيش اليمنى تقصف مواقع الحوثيين غربى تعز

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:04 م
مدفعية الجيش اليمنى تقصف مواقع الحوثيين غربى تعز الجيش اليمنى
أ ش أ
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قصفت مدفعية الجيش اليمنى اليوم الثلاثاء مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية غربى مدينة تعز.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصدر ميدانى فى قوله إن مدفعية الجيش قصفت بكثافة مواقع وتجمعات للمليشيا فى منطقة مدارات غربى مدينة تعز؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا ، علاوة على تدمير عدد من آلياتها القتالية .

وأضاف المصدر أنه خلال القصف اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمنى والمليشيا الحوثية فى الخطوط الأمامية لجبهة الضباب غربى محافظة تعز .

يذكر أن المواجهات تركزت فى منطقة حذران ومحيط منطقة الصياحى وقرية ماتع، امتدت إلى التبة السوداء ومنطقة الأشعاب شرق جبل المنعم تكبدت خلالها المليشيا الحوثية خسائر بشرية فى صفوفها.


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