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محاكمة قائد عسكرى كونغولى ملقب بالمبيد اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:29 ص
محاكمة قائد عسكرى كونغولى ملقب بالمبيد اليوم بالمحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية
لاهاى (أ ف ب)
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يستمع قضاة دوليون الثلاثاء، إلى المرافعات النهائية فى محاكمة أمير الحرب الكونغولى السابق بوسكو نتاجاندا المتهم بارتكاب جرائم حرب من ضمنها استخدام جنود أطفال والاستعباد الجنسى.

ويواجه نتاجاندا الملقب بـ"المبيد" 13 تهمة بارتكاب جرائم حرب و 5 بجرائم ضد الإنسانية لدوره فى النزاع العسكرى فى شرقى الكونغو الديموقراطية قبل أكثر من 15 عاما.

ونفى نتاجاندا أمام المحكمة الجنائية الدولية فى سبتمبر عام 2015 التهم الموجهة إليه.

وقال الإدعاء فى المحكمة الجنائية فى لاهاى أن جيش نتاجاندا ارتكب عامى 2002 و2003 فى منطقة إيتورى الواسعة التى كان يسيطر عليها شمال شرقى البلاد إساءات مريعة بحق السكان المحليين.

وأضاف أن القائد الذى كان يخشاه الجميع كان عنصرا رئيسيا فى التخطيط لعمليات "القوات الوطنية لتحرير الكونغو"، مستخدما الأطفال كجنود ومجبرا النساء على الاستعباد الجنسى، فى الوقت الذى كان يهاجم فيه المدنيين على خلفية اتنية.

ولكن نتاجاندا البالغ 44 عاما رفض خلال محاكمته لقب "المبيد"، وقال للقضاة إنه "جندى وليس مجرما".

وأضاف "أنا لم أهاجم مدنيين، على العكس حضرة القضاة كنت أقدم لهم الحماية".


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