video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفرالشيخ: مولنا مشروعات للشباب بـ408 ملايين و133 ألف جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:38 ص
محافظ كفرالشيخ: مولنا مشروعات للشباب بـ408 ملايين و133 ألف جنيه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
قال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 5021 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 3989 مشروعًا.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 8831 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك فى محافظة كفر الشيخ، والتى تم تمويلها بقيمة 408 مليون و133 ألف جنيه، فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 565 مشروعًا تحت الدراسة، وأن عدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال شهر أغسطس (59)، وعدد المشاريع المقدمة (5021) مشروعا، وعدد فرص العمل (8831)، المبالغ التى تم تمويلها (4.065.000) جنيه.
 
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبنك الإسكندرية، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.
 
و أكد محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أى أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يحيل 227 طبيبا وممرضا للتحقيق.. ودعم المستشفى العام بجهازى تعقيم

كفر الشيخ

مشروعات الشباب

فرص عمل

برنامج مشروعك

تمويل مشروعات الشباب

محافظ كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة