محافظ كفرالشيخ: مولنا مشروعات للشباب بـ408 ملايين و133 ألف جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 5021 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 3989 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 8831 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك فى محافظة كفر الشيخ، والتى تم تمويلها بقيمة 408 مليون و133 ألف جنيه، فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 565 مشروعًا تحت الدراسة، وأن عدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال شهر أغسطس (59)، وعدد المشاريع المقدمة (5021) مشروعا، وعدد فرص العمل (8831)، المبالغ التى تم تمويلها (4.065.000) جنيه.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتمويل البنك الأهلى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان، وبنك التنمية والائتمان الزراعى، وبنك الإسكندرية، لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

و أكد محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أى أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.