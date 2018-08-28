video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط ومدير الامن يفتتحان معرض " العودة للمدارس" بميدان الساعة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:45 م
محافظ دمياط ومدير الامن يفتتحان معرض " العودة للمدارس" بميدان الساعة الافتتاح
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق
افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط معرض " العودة للمدارس " الذى تنظمه الغرفة التجارية بميدان الساعة بمدينة دمياط بمشاركة 130 عارض و يستمر حتى يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.
 
وتجول المحافظ ومدير الامن باقسام المعرض المختلفة رافقهما النائب محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية واللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية و الغرفة التجارية والمجتمع المدني والمواطنين.
 
وشهد المحافظ مختلف المعروضات من مستلزمات المدارس الخاصة بالزى المدرسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة والأحذية والحقائب المدرسية والادوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 25٪.
 
ووجه المحافظ خلال افتتاحه للمعرض بمراعاة تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يتناسب مع محدودى الدخل والإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض حتى تتحقق الاستفادة مرجوة من وراء إقامة المعرض وذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ دمياط يخصص 40 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور

دمياط

اخبار دمياط

مدارس دمياط

التربية والتعليم

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة