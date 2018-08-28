محافظ دمياط ومدير الامن يفتتحان معرض " العودة للمدارس" بميدان الساعة

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط معرض " العودة للمدارس " الذى تنظمه الغرفة التجارية بميدان الساعة بمدينة دمياط بمشاركة 130 عارض و يستمر حتى يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.

وتجول المحافظ ومدير الامن باقسام المعرض المختلفة رافقهما النائب محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية واللواء ممدوح طه سكرتير عام المحافظة ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية و الغرفة التجارية والمجتمع المدني والمواطنين.

وشهد المحافظ مختلف المعروضات من مستلزمات المدارس الخاصة بالزى المدرسة لجميع المراحل التعليمية المختلفة والأحذية والحقائب المدرسية والادوات المكتبية بتخفيضات تصل إلى 25٪.

ووجه المحافظ خلال افتتاحه للمعرض بمراعاة تخفيض الأسعار وتحقيق هامش ربح بسيط حتى يتناسب مع محدودى الدخل والإعلان عن سعر كل سلعة قبل وبعد التخفيض حتى تتحقق الاستفادة مرجوة من وراء إقامة المعرض وذلك فى إطار التسهيلات التى تقدمها المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع لهم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.