محافظ بنى سويف: مليون و274 ألف جنيه لاستكمال توصيل المياه والصرف الصحى لـ21 مدرسة

بنى سويف : هانى فتحى

قرر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف توفير تمويل وارتباط بقيمة مبلغ 1.274.256 جنيه (مليون و274 ألف و256 جنيه) مساهمة من المحافظة لسداد مقابل حق الانتفاع وتأمين الاستهلاك لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي "فرع بني سويف "، وذلك لتسهيل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 21 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة من المدارس الجديدة المقرر دخولها الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد 2018/2019 ، وذلك بناء على طلب هيئة الأبنية التعليمية ( منطقة بني سويف ) ، ونظرا للأهمية القصوى للإستفادة من هذه المدارس خاصة في ظل توجهات الدولة في الإهتمام بالعملية التعليمية .

تشمل تلك المدارس مختلف المراحل التعليمية(رياض أطفال تعليم أساسي "ابتدائي واعدادي" وثانوي عام ) موزعة بواقع:5 مدارس بالفشن، و2 مدرسة في ببا، و4 مدارس باهناسيا، و4 مدارس ببني سويف ، 3 مدارس بناصر، و3 مدارس بالواسطى.

وكلف المحافظ الجهات المعنية من شركة المياه والأبنية التعليمية وإدارة التخطيط بالمحافظة بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من توصيل الخدمة للمدارس لتكون مكتملة المرافق قبل بداية العام الدراسي الجديد ، مشددا على ضرروة تسريع وتيرة الأعمال وضغط البرنامج الزمني لسرعة نهو الأعمال.

من جانبه أوضح المهندس محمد سعيد رئيس شركة المياه ببني سويف أن العمل جار على قدم وساق لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لهذه المدارس، مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من الأعمال خلال الاسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل وقبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كاف.