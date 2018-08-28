محافظ السويس يفتتح مشروع صيني للفايبر جلاس باستثمارات 600 مليون دولار

السويس- سيد نون

افتتح اللواء أحمد حامد محافظ السويس واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والقنصل العام لجمهورية الصين بالاسكندرية ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وخان بين الملحق التجاري بالسفارة الصينية ورئيس شركة جوشى الصينية اليوم خطوط جديدة بشركة جوشي مصر" لإنتاج الفايبر جلاس بمنطقة العين السخنة.

واستمع المحافظ إلى شرح من المسئولين عن شركة جوشي مصر ومراحل الإنشاء والإنتاج والمشروعات التى تم إنجازها خلال الفترة الماضية وبإجمالي استثمارات تصل إلى 600 مليون دولار وبطاقة إنتاجية بعد افتتاح المراحل الجديدة تصل إلي 200 ألف طن سنويا من الفايبر جلاس، يذكر أن الشركة تستخدم أحدث المعدات على مستوى العالم فى تصنيع الألياف الزجاجية.

ورحب محافظ السويس بالقيادات من الجانب الصيني والجانب المصري ورجال الأعمال معربا عن سعادته لحضوره هذا الافتتاح علي أرض السويس في إحدي ثمار التعاون التجاري الاقتصادي المصري الصيني الذي يشهد تطورا في العلاقات ونموا يزيد يوما بعد يوم كما وصفها الرئيس الصيني إن الصين تري آفاقا واعدة لمصرفي المستقبل لهذا كانت شراكة إخاء للمستقبل، وأشار إلي أن للصين منطقة صناعية بالسخنة زاخرة بمنتجات الوقود الحيوي ومشروعات الطاقة وتدوير المخلفات والقطارات فائقة السرعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة.

وأشار المحافظ إلي إن افتتاح هذا الصرح هو ثمرة لهذا التعاون بين البلدين والتعاون التجاري الاقتصادي بينهما، مقدماً التحية لمصر والصين.

وقال حامد إن هذا العمل هو نتاج جهد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار التي لا تدخر جهدا إلا وتبذله، معرباً عن أمله في زيادة معدلات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقام محافظ السويس والقنصل العام لجمهورية الصين بمحافظة الأسكندرية وقيادات الهيئة الاقتصادية وهيئة الاستثمار والقيادات التنفيذية والمستثمرين بجولة تفقدية للمشروعات وخطوط الإنتاج الجديدة بالشركة .



















