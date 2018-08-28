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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:40 م
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محافظ البحر الأحمر يناقش خلق منظومة جديدة للقضاء على التلوث البترولى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:21 م
محافظ البحر الأحمر يناقش خلق منظومة جديدة للقضاء على التلوث البترولى جانب من اللقاء
البحر الأحمر - عماد عرفة
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ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتنسيق مع وزير البترول خلق منظومة جديدة بأحدث التقنيات والوسائل للقضاء على أى تسرب بترولى داخل المحافظة ومنع اى بقع زيتية من الوصول للشواطئ، لحماية السياحة الشاطئية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث البترولى.

 

وأكد عبد الله، خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان العام مع ممثلى شركة بتروسيف ومحميات البحر الأحمر، على أن أهمية هذه المنظومة الجديدة تأتى لما يسببه التلوث البترولى من أضرار فى التأثير على السياحة بالمحافظة وخلق حالة من عدم الرضا لدى السائحين حول حفاظ الدولة على البيئة حيث اعتماد المحافظة بشكل كبير على السياحة الشاطئية والتى يمكن أن تدمر هذه البقع الزيتية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية رأس مال الانشطة السياحية بالمحافظة.

 

وخلال التنسيق الذى تم بين المحافظ ووزير البترول أكد محافظ البحر الأحمر، على أن المنظومة ستتم بشكل تقنى وعملى بمستوى متقدم من خلال إنشاء نظام إنذار للتبليغ الفورى عن اى تسرب بترولى فى اى موقع بالبحر، وعمل نظام منوابة يومى أو اسبوعى بالمواقع الجغرافية، وأن تقوم شركة بتروسيف بالتنسيق مع جميع شركات البترول لتوافر المعدات التى تسمح بمحاصرة البقعة الزيتية فور حدوثها لحين انتقال شركة بتروسيف إلى موقع التسريب، كما اكد على شركة بتروسيف بتوفير المعدات اللازمة التى يمكن تحميلها على المركب للوصول إلى منطقة التلوث ومنع وصول البترول للشاطئ مع تقدير الوقت اللازم لهذا.

 

ووجه عبد الله بتعاون شركة بتروسيف وجهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر مع المحافظة بتنسيق مباشر لاحتواء الأزمة حين حدوث اى تسرب بترولى ومحاصرته ومنعه الوصول إلى الشاطئ للقضاء على التلوث البترولى نهائيا، مؤكدا أن المحافظة لن تتوانى عن تقديم كافة المساعدات والإمدادات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المنظومة والحفاظ على البيئة.


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