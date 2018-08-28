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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:39 م
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محافظ الإسماعيلية يوافق على إقامة 16 مشروعا استثماريا بتكلفة 400 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:49 م
محافظ الإسماعيلية يوافق على إقامة 16 مشروعا استثماريا بتكلفة 400 مليون جنيه جانب من الاجتماع
الإسماعيلية – السيد فلاح
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أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه تم اعتماد الموافقة النهائية على إقامة 16 مشروعًا استثماريًا جديدًا بالمناطق الصناعية بالإسماعيلية والقنطرة شرق تصل جملة تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 400 مليون جنيه وتوفر نحو 1000 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة وتشمل مشروعات متنوعة تضم صناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج ومكوزنات الطاقة الجديدة والمتجددة والأحذية والمستلزمات الطبية ومنتجات بلاستيك ومنظفات وتعبئة وتغليف.

 

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدورى لمجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة والتى رأسها المحافظ فى حضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة ومتولى حسن، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والسيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبو صوير ورئيس لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وأكرم الشافعى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائبه المهندس مصطفى أبوحديد، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية وخالد الجبلاوى، مدير عام المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ومحمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المستثمرين بالقنطرة شرق وممدوح خفاجة، مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق وهدى عبد العزيز، مديرمكتب خدمة المستثمرين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والذى تناول استعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

 

وقال محافظ الإسماعيلية، إن ذلك يأتى تنفيذًا لخطة الدولة بشأن التوسع فى الاستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

 

وأكد "طاهر"، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسرات اللازمة لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة فى أسرع وأقل وقت ممكن بعيدًا عن أى شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية.

 

 


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