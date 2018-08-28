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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:39 م
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محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات تطوير الموارد المالية للمحافظة واستثمارها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:40 م
محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات تطوير الموارد المالية للمحافظة واستثمارها جانب من الاجتماع
الإسماعيلية – السيد فلاح
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عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اجتماعًا بحضور محمد عبد السلام  الصيرة، السكرتير العام للمحافظة ومديرى الشئون المالية والإدارية والحسابات والإدارة المالية والشئون القانونية والمتابعة وذلك لاستعراض ومناقشة مقترحات تطوير وتعظيم الإيرادات والموارد المالية للمحافظة وكيفية استخدام واستثمار الايرادات الإضافية الناتجة فى تدعيم الموارد الذاتية للمحافظة ولصالح المشروعات الخدمية.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة إعادة النظر فى تحريك رسوم مقابل الخدمة وغيرها من الإيرادات فى ضوء المتغيرات الاقتصادية وعلى أسس علمية وقاعدة  محاسبية محددة.

كما أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة تختص بدراسة ومراجعة كافة الإيرادات التى يتم تحصيلها وتحديد مقترحات استخدام الإيرادات الإضافية ودراسة استحداث أوجه آخرى من الرسوم والإيرادات التى تستهدف تعظيم حجم الموارد المالية. 

 


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