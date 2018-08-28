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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:34 م
خالد صلاح
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مجلة إماراتية تمنح "أبو هشيمة" جائزة أفضل شخصية عربية فى الصناعة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:50 م
مجلة إماراتية تمنح "أبو هشيمة" جائزة أفضل شخصية عربية فى الصناعة
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منحت  مجلة استثمارات الإماراتية، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين جائزة أفضل شخصية عربية فى قطاع الصناعة، كونه أصغر قائد أعمال بالشرق الأوسط يحقق نجاحات متتالية ومشهودة في ظل مرحلة عصيبة شهدها الاقتصاد المصرى، وذلك ضمن الدورة الاولى لجوائز القادة التنفيذيين إبداعاً فى العالم العربى لعام 2018.
 
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وتعد الجائزة التي تمنح سنوياً لشخصية عربية واحدة من كل قطاع، بمثابة الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والعالم، كونها تتضمن توطيد سياسات الإبداع وتحفيز القدرات والطاقات الإبداعية للمؤسسات لاستشراف المستقبل من خلال 10 معايير تتباين في أوزانها النسبية، وفقاً لطبيعة ومجريات تطور ونمو كل قطاع على حدا، ومما يعزز المخيلة الإبداعية لقادة الأعمال، والتي تنعكس بالضرورة على الحفاظ على مؤشرات النمو المستدام للمؤسسات.

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ابو هشمية

الصناعة

قطاع الحديد




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